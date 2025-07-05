Какие льготы предусмотрены законодательством

Многодетная семья в Украине имеет право на особую поддержку государства, в частности – в сфере земельных отношений, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок из государственной или коммунальной собственности:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектар;
  • для строительства и обслуживания жилого дома – до 0,25 гектара в селах;
  • для садоводства – до 0,12 гектара.

Обратите внимание! Такое право предоставляется каждому совершеннолетнему члену семьи отдельно.

Что нужно для получения льготных условий

  • Подать ходатайство в местный совет или Госгеокадастр.
  • Приложить копии документов, подтверждающих статус многодетной семьи.
  • Дождаться разрешения на разработку проекта землеустройства.

Важно! Оформление льготы не означает автоматическую передачу земли. Нужно пройти все процедурные этапы, но статус многодетной семьи значительно повышает шансы на успех.