Які пільги передбачені законодавством
Багатодітна сім'я в Україні має право на особливу підтримку держави, зокрема – у сфері земельних відносин, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".
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Багатодітні родини можуть безоплатно отримати земельну ділянку з державної або комунальної власності:
- для ведення особистого селянського господарства – до 2 гектар;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку – до 0,25 гектара в селах;
- для садівництва – до 0,12 гектара.
Зверніть увагу! Таке право надається кожному повнолітньому члену сім'ї окремо.
Що потрібно для отримання пільгових умов
- Подати клопотання до місцевої ради або Держгеокадастру.
- Додати копії документів, що підтверджують статус багатодітної сім'ї.
- Дочекатися дозволу на розробку проєкту землеустрою.
Важливо! Оформлення пільги не означає автоматичну передачу землі. Потрібно пройти всі процедурні етапи, але статус багатодітної сім'ї значно підвищує шанси на успіх.