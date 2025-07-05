Які пільги передбачені законодавством

Багатодітна сім'я в Україні має право на особливу підтримку держави, зокрема – у сфері земельних відносин, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Багатодітні родини можуть безоплатно отримати земельну ділянку з державної або комунальної власності:

для ведення особистого селянського господарства – до 2 гектар;

для будівництва та обслуговування житлового будинку – до 0,25 гектара в селах;

для садівництва – до 0,12 гектара.

Зверніть увагу! Таке право надається кожному повнолітньому члену сім'ї окремо.

Що потрібно для отримання пільгових умов

Подати клопотання до місцевої ради або Держгеокадастру.

Додати копії документів, що підтверджують статус багатодітної сім'ї.

Дочекатися дозволу на розробку проєкту землеустрою.

Важливо! Оформлення пільги не означає автоматичну передачу землі. Потрібно пройти всі процедурні етапи, але статус багатодітної сім'ї значно підвищує шанси на успіх.