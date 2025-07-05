Які пільги передбачені законодавством

Багатодітна сім'я в Україні має право на особливу підтримку держави, зокрема – у сфері земельних відносин, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Багатодітні родини можуть безоплатно отримати земельну ділянку з державної або комунальної власності:

  • для ведення особистого селянського господарства – до 2 гектар;
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку – до 0,25 гектара в селах;
  • для садівництва – до 0,12 гектара.

Зверніть увагу! Таке право надається кожному повнолітньому члену сім'ї окремо.

Що потрібно для отримання пільгових умов

  • Подати клопотання до місцевої ради або Держгеокадастру.
  • Додати копії документів, що підтверджують статус багатодітної сім'ї.
  • Дочекатися дозволу на розробку проєкту землеустрою.

Важливо! Оформлення пільги не означає автоматичну передачу землі. Потрібно пройти всі процедурні етапи, але статус багатодітної сім'ї значно підвищує шанси на успіх.