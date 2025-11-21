В Україні знову здорожчали тепличні огірки

Цього тижня на українському плодоовочевому ринку почали дорожчати огірки. Здебільшого на цінову політику у цьому сегменті впливає якість продукції.

Ціни на огірки потихеньку ростуть

На цю мить на українському ринку відчувається дефіцит пропозиції якісних огірків, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Цей факт і спричинив подальше зростання цін у даному сегменті.

Читайте також Чи варто запасатися капустою: які будуть ціни взимку

За даними щоденного моніторингу, на сьогодні стаціонарні тепличні комбінати пропонують до продажу огірки по 85 – 110 гривень за кілограм, що в середньому на 10% дорожче ніж тижнем раніше. Як зазначають аналітики проєкту, далі підвищувати ціну на свою продукцію українським виробникам дає змогу стабільний попит роздрібних мереж на якісніші овочі.

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Більшість українських рітейлів віддають перевагу саме огірку з місцевих комбінатів, навіть попри те, що ціна на цю продукцію дещо вища, ніж на імпортну. Своє рішення представники мереж пояснюють дуже невисокою якістю імпортної продукції, яка помітно поступається огірку з місцевих тепличних комбінатів.

Також підтримку цін на огірки в Україні стрімко скорочують пропозиції цих овочів від українських виробників. Більшість місцевих тепличних комбінатів фактично завершили сезон реалізації поточного обороту. При цьому, попри чергове подорожчання в даному сегменті, тепличні огірки в Україні надходять у продаж щонайменше на 10% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

В Україні дешевшає морква: які ціни у магазинах?