В Украине снова подорожали тепличные огурцы

На этой неделе на украинском плодоовощном рынке начали дорожать огурцы. В основном на ценовую политику в этом сегменте влияет качество продукции.

Цены на огурцы потихоньку растут

На данный момент на украинском рынке ощущается дефицит предложения качественных огурцов, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Этот факт и вызвал дальнейший рост цен в данном сегменте.

По данным ежедневного мониторинга, на сегодня стационарные тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по 85 – 110 гривен за килограмм, что в среднем на 10% дороже чем неделей ранее. Как отмечают аналитики проекта, дальше повышать цену на свою продукцию украинским производителям позволяет стабильный спрос розничных сетей на качественные овощи.

Большинство украинских ритейлов отдают предпочтение именно огурцу из местных комбинатов, даже несмотря на то, что цена на эту продукцию несколько выше, чем на импортную. Свое решение представители сетей объясняют очень невысоким качеством импортной продукции, которая заметно уступает огурцу из местных тепличных комбинатов.

Также поддержку цен на огурцы в Украине стремительно сокращают предложения этих овощей от украинских производителей. Большинство местных тепличных комбинатов фактически завершили сезон реализации текущего оборота. При этом, несмотря на очередное подорожание в данном сегменте, тепличные огурцы в Украине поступают в продажу минимум на 10% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

