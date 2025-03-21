В Україні другий тиждень ростуть ціни на огірки: які ціни у магазинах

Через зменшену пропозицію та високий попит вартість огірків в Україні зростає істотними темпами. Здорожчання продовжується вже другий тиждень.

Чому ціни на огірки продовжують рости

Виробникам тепличних овочів в Україні вдається підвищувати ціни на огірки вже другий тиждень поспіль, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами аналітиків, попит у цьому сегменті цього тижня помітно активізувався.

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Особливу зацікавленість до закупівлі виявляли роздрібні мережі та великі гуртові компанії. Крім того, постачання імпортних огірків помітно скоротилося, що також дозволило представникам українських тепличних комбінатів підвищити ціни на свою продукцію.

В результаті, на сьогодні огірки з місцевих тепличних комбінатів надходять у продаж у межах 95 – 140 гривень за кілограм (2,29 – 3,37 долара за кілограм), залежно від якості та обсягу партій пропонованої продукції, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Скільки коштують огірки у популярних магазинах

За словами експертів ринку, на цьому тижні вибірки огірка в теплицях помітно скоротилися через несприятливі погодні умови. У той же час попит на цю продукцію залишається дуже високим: покупці все частіше залишаються незадоволеними якістю імпортних огірків і віддають перевагу місцевій продукції.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни у великих супермаркетах України:

Огірки гладкі, 1 кілограм

Metro 124,90 гривні;

124,90 гривні; Megamarket 165,70 гривні;

165,70 гривні; АТБ 119,89 гривні;

119,89 гривні; Сільпо 110 гривень;

Огірки Естафета, 1 кілограм

Metro 197,50 гривні;

197,50 гривні; Megamarket 255,80 гривні;

255,80 гривні; Auchan 139,90 гривні.

Зверніть увагу! Аналітики зазначають, що попри чергове подорожчання, дані овочі в Україні на сьогоднішній день надходять у продаж у середньому на 10% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.