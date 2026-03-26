Не садіть і не копайте: які обмеження діють на землях, під якими прокладені комунікації

Власники земельних ділянок можуть зіткнутися з обмеженнями через прокладені під землею комунікації. Закон чітко визначає, що можна і не можна робити в охоронних зонах, а також передбачає компенсації.

Що заборонено робити із землею, де йдуть комунікації?

Юристка Олена Бондаренко розповіла у коментарі 24 Каналу, що в Україні земельні ділянки, під якими проходять інженерні комунікації, підпадають під спеціальні обмеження. Відповідно до статей 111 та 112 Земельного кодексу, у таких місцях встановлюються охоронні зони, де діють чіткі правила використання землі.

Дивіться також Подвійна реєстрація землі: чому виникає і як захистити ділянку

У межах таких зон власнику забороняється:

Будувати споруди : капітальні будівлі, паркани на фундаменті, гаражі або навіть тимчасові об'єкти (кіоски, склади) прямо над мережами.

: капітальні будівлі, паркани на фундаменті, гаражі або навіть тимчасові об'єкти (кіоски, склади) прямо над мережами. Садити дерева та чагарники : коріння може пошкодити труби чи кабелі; для газопроводів та каналізації відстань до дерев має бути не менше 1,5 метра.

: коріння може пошкодити труби чи кабелі; для газопроводів та каналізації відстань до дерев має бути не менше 1,5 метра. Змінювати рельєф: проводити глибоку оранку (зазвичай глибше 0,3-0,45 м без узгодження), розпалювати вогнища або влаштовувати звалища.

Олена Бондаренко Юрист практики вирішення судових спорів RELIANCE Також там не можна виконувати земляні роботи: будь-які копання в межах охоронної зони потребують письмового дозволу підприємства, яке експлуатує мережі.

Розмір охоронної зони рахується в обидва боки від центру комунікацій:

Водопровід та каналізація. Зазвичай це 5 метрів в кожен бік від труби. Якщо труби прокладені в особливих умовах (наприклад, вологий ґрунт), зона може становити 3 метри.

Зазвичай це 5 метрів в кожен бік від труби. Якщо труби прокладені в особливих умовах (наприклад, вологий ґрунт), зона може становити 3 метри. Електричні кабелі під землею. Охоронна зона становить 1 метр з кожного боку від кабелю.

Охоронна зона становить 1 метр з кожного боку від кабелю. Газові труби. Для звичайних селищних газопроводів низького тиску зона становить 2 метри в кожен бік. Якщо тиск середній або високий, вона розширюється до 4 чи 7 метрів.

Для звичайних селищних газопроводів низького тиску зона становить 2 метри в кожен бік. Якщо тиск середній або високий, вона розширюється до 4 чи 7 метрів. Магістральні газопроводи. Це великі труби високого тиску, що йдуть між містами. Охоронна зона тут критична та становить від 100 до 350 метрів залежно від діаметра труби.

Які відшкодування передбачені для власників землі?

За словами юристки, для власників ділянок передбачено кілька видів відшкодування:

Плата за сервітут : Власник має право вимагати встановлення платного земельного сервітуту. Це регулярна або одноразова плата за те, що організація використовує землю для своїх мереж. Розмір визначається за домовленістю або через суд.

: Власник має право вимагати встановлення платного земельного сервітуту. Це регулярна або одноразова плата за те, що організація використовує землю для своїх мереж. Розмір визначається за домовленістю або через суд. Відшкодування збитків : Якщо організація проводить ремонтні чи аварійні роботи, вона зобов'язана відшкодувати вартість знищеного врожаю, пошкодженої огорожі або погіршення якості ґрунту.

: Якщо організація проводить ремонтні чи аварійні роботи, вона зобов'язана відшкодувати вартість знищеного врожаю, пошкодженої огорожі або погіршення якості ґрунту. Зменшення податку: Факт обмеження використання ділянки може бути підставою для перегляду її кадастрової вартості, що потенційно зменшує розмір земельного податку.

Що робити власнику?

Спочатку необхідно перевірити документи: замовити витяг із Державного земельного кадастру, щоб побачити офіційно зареєстровані обмеження та сервітути.

Потім треба встановити сервітут: якщо комунікації є, а договору немає, потрібно звернутись до власника мереж з пропозицією укласти договір платного сервітуту.

Також треба фіксувати порушення: якщо ремонтна бригада заїхала на город без попередження або не відновила родючий шар ґрунту, скласти акт про заподіяння збитків за участю свідків або представників місцевої влади.

Високі паркани в Україні відтепер під забороною: офіційне рішення уряду