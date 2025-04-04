Світові ціни на олію та вершкове масло сягнули рекордних значень: які причини

У світі продовжують підвищуватися ціни на рослинну олію та вершкове масло. Зростання вартості продуктів відбувається здебільшого через скорочення виробництва та високий попит.

Рослинна олія дорожчає

Індекс цін на продовольство ФАО в середньому становив 127,1 пункта в березні 2025 року, залишившись практично незмінним порівняно з лютим, повідомляє 24 Канал із посиланням на ФАО. Зниження індексів цін на зернові та цукор компенсувало зростання індексів цін на м'ясо та рослинні олії.

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Загалом значення індексу на 6,9% вище за відповідний рівень рік тому, але залишається 20,7% нижчим за своє пікове значення, досягнуте в березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

Індекс цін на рослинні олії ФАО в березні становив у середньому 161,8 пункти, що на 3,7% вище за попередній місяць і залишається значно вищим (23,9%) за свій рівень роком раніше.

Міжнародні ціни на ріпакову та соняшникову олію зросли з лютого, що відображає скорочення постачань з боку основних експортерів, яке збігається зі стійким світовим попитом на імпорт.

Ціни на масло також зросли

Індекс цін на молочні продукти ФАО в березні становив 148,7 пункта, не змінившись порівняно з лютим 2025 року, але все ще на 19,9% вищий, ніж його значення рік тому.

Міжнародні ціни на вершкове масло зросли третій місяць поспіль, на 3,9% порівняно з лютим, що зумовлено високими роздрібними продажами та зростанням міжнародного попиту на тлі сезонного зниження поставок в Океанії та млявого виробництва в Європі.