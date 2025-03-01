Чи можна укладати договір оренди землі на 1 рік

Укладання договору оренди землі є одним з найбільш розповсюджених видів процедур у земельних відносинах. Однак термін, на який укладається договір, регламентує законодавство.

Чи можна укладати договір оренди на рік

Українське законодавство передбачає можливість укладення договору оренди землі на різні строки, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Однак також існують певні обмеження, які також слід враховувати.

Читайте також Чи можливе перевищення вартості суборенди землі над вартістю оренди

Відповідно до статті 19 Закону України "Про оренду землі" строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.

Строк дії договору оренди землі не може бути меншим як 7 років для земельних ділянок сільськогосподарського призначення:

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

фермерського господарства;

особистого селянського господарства.

Які строки передбачає законодавство

Для земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих в оренду для закладання та/або вирощування багаторічних насаджень (плодових, ягідних, горіхоплідних, винограду), строк не може бути меншим як 25 років.

При передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 10 років.

Важливо! Земельна ділянка несільськогосподарскього призначення може бути передана в оренду на будь-який строк, а ось для земель сільськогосподарського призначення за певними видами цільвого призначення існують обмеження.