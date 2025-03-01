Можно ли заключать договор аренды на год

Украинское законодательство предусматривает возможность заключения договора аренды земли на разные сроки, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако также существуют определенные ограничения, которые также следует учитывать.

Читайте также Возможно ли превышение стоимости субаренды земли над стоимостью аренды

В соответствии со статьей 19 Закона Украины "Об аренде земли" срок действия договора аренды земли определяется по соглашению сторон, но не может превышать 50 лет.

Срок действия договора аренды земли не может быть меньше 7 лет для земельных участков сельскохозяйственного назначения:

для ведения товарного сельскохозяйственного производства;

фермерского хозяйства;

личного крестьянского хозяйства.

Какие сроки предусматривает законодательство

Для земельных участков сельскохозяйственного назначения, переданных в аренду для закладки и/или выращивания многолетних насаждений (плодовых, ягодных, орехоплодных, винограда), срок не может быть меньше 25 лет.

При передаче в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые являются земельными участками мелиорированных земель и на которых проводится гидротехническая мелиорация, срок действия договора аренды земли определяется по соглашению сторон, но не может быть меньше 10 лет.

Важно! Земельный участок несельскохозяйственного назначения может быть передан в аренду на любой срок, а вот для земель сельскохозяйственного назначения по определенным видам целевого назначения существуют ограничения.