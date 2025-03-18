Чому власникові землі бажано самостійно підписувати договір оренди

Доволі часто українські власники землі віддають свою землю в оренду фермерам. Однак це може стати приводом до шахрайських дій з боку орендаря, через що варто доволі прискіпливо ставитися до процедури здачі в оренду свого паю.

Підписуйте договір особисто

Оренда землі – це серйозна угода, яка впливає на ваші права як власника, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Дуже важливо особисто підписувати договір, а не передавати це третім особам або діяти поспіхом.

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При підписанні важливий контроль над умовами договору. Перед підписанням ви можете перевірити всі умови: термін оренди, орендну плату, права та обов'язки сторін. Це допоможе уникнути невигідних чи незаконних пунктів.

Деякі орендарі також можуть пропонувати підписати документи без ознайомлення або навіть намагатися оформити договір без вашого відома. Особистий підпис – це гарантія, що ви свідомо уклали угоду, і шахраї не скористалися вашою довірою. Крім того, якщо якісь умови вас не влаштовують, ви можете обговорити їх до підписання і внести можливі правки. Після підписання змінити договір буде значно складніше.

Захистіть свої права як власника

Договір може містити умови, які ускладнять розірвання оренди чи навіть призведуть до втрати землі. Переконайтеся, що ви погоджуєтесь з усіма пунктами.

Якщо договір підписує хтось інший замість вас без належних повноважень, можуть виникнути проблеми з його визнанням недійсним.

Що робити перед підписанням договору: