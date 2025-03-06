Як в Україні зареєструвати розірвання договору оренди землі

Часто орендар з тих чи інших причин не виконує свої обов'язки, передбачені договором. У такому разі може дійти навіть до необхідності розірвання договору оренди.

Розірвання договору оренди землі: я це робити

Факт розірвання договору оренди землі необхідно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Порядок реєстрації такий же, як і для реєстрації самого договору оренди землі.

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За державною реєстрацією розірвання договору оренди землі може звернутися як орендар, так і орендодавець до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, в тому числі через центри надання адміністративних послуг, до нотаріуса.

Важливо! Якщо не зареєструвати припинення права оренди земельної ділянки, то орендодавець не зможе вчиняти будь-яких правочинів з земельною ділянкою, а в орендаря буде формальна підстава продовжувати користуватися земельною ділянкою.

Які документи треба мати для здійснення процедури

Для проведення державної реєстрації припинення права оренди земельної ділянки нотаріусу подається заява на проведення реєстраційних дій (оформлюються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за місцем звернення) та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, у паперовій або електронній формі.

Іншими документами, які подаються із заявою є: