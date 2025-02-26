Які ризики існують для орендодавця при укладенні договору оренди землі

В Україні власники земельних паїв здебільшого здають свою землю в оренду для отримання пасивного доходу. Однак до укладання угоди треба ставитись відповідально, адже вона може містити приховані ризики для власника ділянки.

Строк оренди та мінімальний розмір плати

Щоб уникнути неприємних ситуацій, орендодавцю слід уважно підходити до укладення договору, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Також треба враховувати ключові ризики, які може містити договір.

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Доволі часто трапляються випадки, коли сторони укладають договір строком на 49 років, а коли власник хоче використовувати земельну ділянку на власний розсуд, то не може розірвати договір, оскільки відсутні порушення з боку орендаря.

Важливо! Щоб не втрапити у таку ситуацію, варто пам'ятати, що мінімальний строк оренди для землі сільськогосподарського призначення становить 7 років, тому укладайте договори на розумний строк.

Також орендодавці доволі часто погоджуються на невигідні умови з фінансової сторони в надії на "усні" домовленості з орендарем, але пам'ятайте, що всі зміни до договору вносяться за взаємною згодою сторін, а офіційно орендар повинен сплачувати саме той розмір орендної плати, який зазначений в договорі.

Щоб не втрапити у таку ситуацію, одразу передбачайте достойний рівень орендної плати та її обрахування з урахуванням індексів інфляції.

Труднощі з поверненням землі

Орендарі можуть відмовитись повертати ділянку або затягувати цей процес, тому орендодавець може втратити час і гроші на судові процеси. Щоб цьому запобігти, необхідно передбачити в договорі чіткі строки повернення землі та відповідальність за їх порушення.

Також у більшості договорів передбачена заборона на розірвання договорів в односторонньому порядку, але таке розірвання договорів можливо, якщо це прямо передбачено договором. Для цього треба прописати в договорі конкретні підстави для його розірвання в односторонньому порядку, наприклад, за відсутності сплати орендної плати протягом певного строку.

Щоб зменшити ризики, необхідно:

Укладати договір із чіткими умовами та юридичним супроводом .

. Перевіряти репутацію орендаря.

орендаря. Передбачати механізми захисту прав орендодавця в разі порушень.

Правильний підхід до оформлення договору допоможе захистити права власника та уникнути небажаних проблем у майбутньому.