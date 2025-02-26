Срок аренды и минимальный размер платы

Чтобы избежать неприятных ситуаций, арендодателю следует внимательно подходить к заключению договора, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Также надо учитывать ключевые риски, которые может содержать договор.

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Довольно часто встречаются случаи, когда стороны заключают договор сроком на 49 лет, а когда владелец хочет использовать земельный участок по своему усмотрению, то не может расторгнуть договор, поскольку отсутствуют нарушения со стороны арендатора.

Важно! Чтобы не попасть в такую ситуацию, стоит помнить, что минимальный срок аренды для земли сельскохозяйственного назначения составляет 7 лет, поэтому заключайте договоры на разумный срок.

Также арендодатели довольно часто соглашаются на невыгодные условия с финансовой стороны в надежде на "устные" договоренности с арендатором, но помните, что все изменения в договор вносятся по взаимному согласию сторон, а официально арендатор должен платить именно тот размер арендной платы, который указан в договоре.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, сразу предусматривайте достойный уровень арендной платы и ее расчета с учетом индексов инфляции.

Трудности с возвратом земли

Арендаторы могут отказаться возвращать участок или затягивать этот процесс, поэтому арендодатель может потерять время и деньги на судебные процессы. Чтобы это предотвратить, необходимо предусмотреть в договоре четкие сроки возврата земли и ответственность за их нарушение.

Также в большинстве договоров предусмотрен запрет на расторжение договоров в одностороннем порядке, но такое расторжение договоров возможно, если это прямо предусмотрено договором. Для этого надо прописать в договоре конкретные основания для его расторжения в одностороннем порядке, например, при отсутствии уплаты арендной платы в течение определенного срока.

Чтобы уменьшить риски, необходимо:

Заключать договор с четкими условиями и юридическим сопровождением .

. Проверять репутацию арендатора.

арендатора. Предусматривать механизмы защиты прав арендодателя в случае нарушений.

Правильный подход к оформлению договора поможет защитить права собственника и избежать нежелательных проблем в будущем.