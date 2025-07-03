Наразі між Росією та Азербайджаном розгорається конфлікт, спровокований росіянами. Однак з огляду на контроль азербайджанцями над майже усіма плодоовочевими постачаннями, це може вилізти боком для росіян.

Росіяни рубають гілку з овочами, на якій сидять

Азербайджанська діаспора фактично повністю контролює доступ росіян до свіжої плодоовочевої продукції, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами експертів, до 85% всього імпорту свіжих овочів та фруктів, а також горіхів та сухофруктів Росії припадає на компанії, що контролюються азербайджанською діаспорою.

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З огляду на загострення політичних розбіжностей між Росією та Азербайджаном, інформація про контроль ринку проявляє слабкість російських позицій у конфлікті. Фактично продовольча безпека Росії залежить значною мірою від тих, проти кого зараз розв'язане цькування на національному ґрунті.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що внутрішня торгівля овочами та фруктами в Росії також значною мірою перебуває під контролем вихідців з Азербайджану. До зони контролю азербайджанської діаспори входять основні гуртові та роздрібні ринки Москви та інших міст Росії, а також частина мереж супермаркетів. Найбільш відомим із таких ринків є "Фуд-Сіті".

У разі посилення репресій проти етнічних азербайджанців та їхнього бізнесу на території Росії, у цієї країни, де інфляція і так б'є всі рекорди, можуть виникнути серйозні проблеми з фізичним доступом до базових харчових продуктів, насамперед до овочів та фруктів.

Важливо! Ця продукція, що швидко псується, вимагає безперебійного постачання, тому будь-які збої в роботі імпортерів можуть призвести до лавиноподібного вибухового зростання цін. Це також може призвести до підвищення цін з боку експортерів для російських споживачів через підвищення ризиків несплати за поставлену продукцію.