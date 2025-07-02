Чи буде падати ціна на полуницю

Сезон полуниці в Україні вже добігає кінця, і зазвичай у цей період ягода дешевшає, повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна. Однак цього року ситуація склалася дещо по-іншому.

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Порівняно з травнем ціни дійсно знизилися, але все ще вище 100 гривень за кілограм. За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопка, гуртова ціна полуниці перебуває в межах 100 – 130 гривень за кілограм, а імпортна може досягати позначки в 160 гривень за кілограм.

Зниження вартості полуниці вже не варто очікувати, тому що пропозиція ягоди поступово почне зменшуватися найближчими тижнями. Сезон полуниці поступово закінчується,

– говорить експерт.

Важливо! Також він зазначив, що головними причинами ситуації, що склалася, стали погодні умови - спочатку великий відсоток ягідних кущів загинув через заморозки, а пізніше фіксувалося недозрівання ягоди. Усі ці фактори вплинули на загальну ціну на ринку, яка виявилася вищою на 22 – 45%, ніж роком раніше.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни у найпопулярніших супермаркетах України: