Ціни на більшість овочів протягом останнього тижня почали рости. Так, картопля, вартість якої трималася на доволі невеликих показниках, почала дорожчати.

Які зміни у цінах на плодоовочевому ринку?

В Україні почала дорожчати картопля (11 – 13 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Після чотирьох тижнів зниження підросли ціни на білокачанну капусту (9 – 12 гривень за кілограм).

Читайте також Тепличні томати продовжують дорожчати: скільки коштує кілограм у супермаркеті

П'ятий тиждень поспіль дорожчає огірок (75 – 105 гривень за кілограм) і другий тиждень помідор (28 – 80 гривень за кілограм). Дорожче, ніж попереднього тижня, продавався солодкий перець (60 – 80 гривень за кілограм). Зростання пропозиції цвітної капусти призвело до зниження цін (27 – 40 гривень за кілограм), броколі також подешевшало.

Збільшилася вартість кілограма кабачка (45 – 50 гривень за кілограм) та баклажану (40 – 50 гривень за кілограм). Водночас ціни на часник почали знижуватись (60 – 120 гривень за кілограм).

Що відбулося з цінами на фрукти?

Фруктово-ягідний сегмент відзначився подорожчанням груші (30 – 85 гривень за кілограм) та сливи (20 – 45 гривень за кілограм). Кавун і диню пропонують все рідше, а ціни на них дедалі вищі. Продовжує дорожчати лохина (300 – 400 гривень за кілограм) і дешевшати малина (180 – 350 гривень за кілограм).

У сегменті імпортних фруктів знизилися ціни на ківі (120 – 285 гривень за кілограм).

В Україні продовжують дорожчати тепличні огірки: які ціни у магазинах?