Ціни на овочі пішли вгору: що здорожчало на ринку України за тиждень
- В Україні спостерігається зростання цін на картоплю, капусту, огірки, помідори, солодкий перець, кабачки та баклажани, водночас зниження цін на цвітну капусту, броколі та часник.
- У фруктово-ягідному сегменті дорожчають груша, слива та лохина, а малина дешевшає; імпортні фрукти, такі як ківі, також знизилися в ціні.
Ціни на більшість овочів протягом останнього тижня почали рости. Так, картопля, вартість якої трималася на доволі невеликих показниках, почала дорожчати.
Які зміни у цінах на плодоовочевому ринку?
В Україні почала дорожчати картопля (11 – 13 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Після чотирьох тижнів зниження підросли ціни на білокачанну капусту (9 – 12 гривень за кілограм).
П'ятий тиждень поспіль дорожчає огірок (75 – 105 гривень за кілограм) і другий тиждень помідор (28 – 80 гривень за кілограм). Дорожче, ніж попереднього тижня, продавався солодкий перець (60 – 80 гривень за кілограм). Зростання пропозиції цвітної капусти призвело до зниження цін (27 – 40 гривень за кілограм), броколі також подешевшало.
Збільшилася вартість кілограма кабачка (45 – 50 гривень за кілограм) та баклажану (40 – 50 гривень за кілограм). Водночас ціни на часник почали знижуватись (60 – 120 гривень за кілограм).
Що відбулося з цінами на фрукти?
Фруктово-ягідний сегмент відзначився подорожчанням груші (30 – 85 гривень за кілограм) та сливи (20 – 45 гривень за кілограм). Кавун і диню пропонують все рідше, а ціни на них дедалі вищі. Продовжує дорожчати лохина (300 – 400 гривень за кілограм) і дешевшати малина (180 – 350 гривень за кілограм).
У сегменті імпортних фруктів знизилися ціни на ківі (120 – 285 гривень за кілограм).
