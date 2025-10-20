Чому огірки почали швидко дорожчати?

На українському ринку продовжують швидко зростати ціни на тепличні огірки вже п'ятий тиждень поспіль, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами гравців ринку, чергове подорожчання провокує дефіцит тепличного огірка, оскільки пропозиція цієї продукції у місцевих комбінатах дуже обмежена.

Водночас фахівці повідомляють, що попит у цьому сегменті залишається досить високим.

В умовах, що склалися, виробники отримали можливість і надалі підвищувати відпускні ціни на наявну продукцію. До кінця поточного тижня вони відвантажували огірки вже по 75 – 90 гривень за кілограм (1,80 – 2,16 долара за кілограм), що в середньому на 15% дорожче, ніж 7 днів тому.

Імпортери готуються купувати огірки

Експерти зазначають, що більшість імпортерів нині вже готуються розпочати масові закупівлі тепличних овочів у Туреччині, посилаючись на суттєве скорочення пропозиції з українських господарств.

Зазвичай Україна починає закуповувати огірки на зовнішньому ринку в другій половині жовтня, коли пропозиція продукції місцевого виробництва різко скорочується. При цьому найбільші обсяги цієї продукції країна зазвичай імпортує період із грудня до лютого.

Зверніть увагу! Також фахівці додають, що на сьогодні тепличні огірки в Україні вже пропонуються до продажу в середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому оператори ринку не виключають, що тепличні комбінати будуть і надалі робити спроби підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту.

Скільки коштують огірки у магазинах?

Згідно з даними "Мінфіну", кілограм огірків у супермаркетах коштує:

Novus 129,00 гривень за кілограм;

129,00 гривень за кілограм; Metro 129,90 гривень за кілограм;

129,90 гривень за кілограм; АТБ 109,89 гривні за кілограм;

109,89 гривні за кілограм; Varus 129,90 гривень за кілограм;

129,90 гривень за кілограм; Сільпо 138 гривень за кілограм.

