Почему огурцы начали быстро дорожать?

На украинском рынке продолжают быстро расти цены на тепличные огурцы уже пятую неделю подряд, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам игроков рынка, очередное подорожание провоцирует дефицит тепличного огурца, поскольку предложение этой продукции в местных комбинатах очень ограничено.

В то же время специалисты сообщают, что спрос в этом сегменте остается достаточно высоким.

В сложившихся, условиях, производители получили возможность и в дальнейшем повышать отпускные цены на имеющуюся продукцию. К концу текущей недели они отгружали огурцы уже по 75 – 90 гривен за килограмм (1,80 – 2,16 доллара за килограмм), что в среднем на 15% дороже, чем 7 дней назад.

Импортеры готовятся покупать огурцы

Эксперты отмечают, что большинство импортеров сейчас уже готовятся начать массовые закупки тепличных овощей в Турции, ссылаясь на существенное сокращение предложения из украинских хозяйств.

Обычно Украина начинает закупать огурцы на внешнем рынке во второй половине октября, когда предложение продукции местного производства резко сокращается. При этом наибольшие объемы этой продукции страна обычно импортирует период с декабря по февраль.

Обратите внимание! Также специалисты добавляют, что на сегодня тепличные огурцы в Украине уже предлагаются к продаже в среднем на 15% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом операторы рынка не исключают, что тепличные комбинаты будут и в дальнейшем предпринимать попытки повышать цены на свою продукцию при условии сохранения текущих темпов сбыта.

Сколько стоят огурцы в магазинах?

Согласно данным "Минфина", килограмм огурцов в супермаркетах стоит:

Novus 129,00 гривен за килограмм;

129,00 гривен за килограмм; Metro 129,90 гривен за килограмм;

129,90 гривен за килограмм; АТБ 109,89 гривен за килограмм;

109,89 гривен за килограмм; Varus 129,90 гривен за килограмм;

129,90 гривен за килограмм; Сильпо 138 гривен за килограмм.

