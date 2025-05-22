Попри санкції Польща продовжує закуповувати російські овочі: зріс імпорт огірка
- Польща продовжує імпортувати російські огірки, що викликає занепокоєння через недотримання санкцій і можливість прихованого реекспорту в ЄС.
- У першому кварталі 2025 року Польща імпортувала значну кількість російських огірків, посилено контроль з боку Інспекції якості харчових продуктів Польщі через порушення маркування країни походження.
На польський ринок продовжують надходити овочі з Росії. Органи контролю занепокоєні тим, що встановлені санкції фактично не дотримуються.
Польща приховано імпортує російські овочі
Тепличні огірки з Росії масово надходять на польський ринок, викликаючи занепокоєння серед органів контролю та аграрних асоціацій, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Йдеться не лише про обсяги імпорту, а й про можливість реекспорту продукції до інших країн ЄС із приховуванням реального походження.
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За даними Євростату, у січні 2025 року загальний імпорт агропродукції з Росії до ЄС знизився на 79% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Однак це не стосується всіх категорій – зокрема, експорт огірків з Росії навесні різко зріс, досягнувши найвищих показників за останні чотири роки.
Зверніть увагу! У березні 2025 році польські компанії закупили 2,1 тисячі тонн російських огірків на суму 2,7 мільйона євро – це у 2,5 раза більше, ніж у лютому. За місяць Польща імпортувала огірків на 3,25 мільйона євро, з яких 83% надійшло з Росії. Інші країни-постачальники – Туреччина, Білорусь та Україна. Польща стала найбільшим імпортером російських огірків серед країн ЄС.
На тлі цього напливу Інспекція якості харчових продуктів Польщі (IJHARS) посилила контроль. У першому кварталі 2025 року було перевірено 125 партій нових огірків із Росії загальною масою понад 2 тисячі тонн. Усі партії на момент перевірки відповідали вимогам законодавства, проте виявлено низку порушень у маркуванні країни походження.
Важливо! Серед виявлених порушень – відсутність вказівки країни походження у документах чи вказівку іншої країни, а також реалізація огірків у великих обсягах без інформації щодо їх походження. Ці дії можуть сприяти заміні країни виробництва та становлять порушення законодавства.