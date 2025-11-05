Овочів в Україні достатньо: дефіциту цієї зими не буде

Цьогоріч в Україні овочі доволі добре вродили, тому дефіциту, який був минулого року не прогнозують. Це стосується усіх груп, що представлені вітчизняними виробниками на ринку.

Овочів буде достатньо

Урожай овочів в Україні цього року достатній і навіть більший, ніж торік, тому дефіциту у цьому секторі не передбачається, повідомляє 24 Канал із посиланням на подкаст "Що з економікою?". Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, весь борщовий набір (картопля, цибуля, капуста, буряк, морква) наразі доступніший.

Ми бачимо зараз по цінах – вони в деяких позиціях вдвічі менші, ніж аналогічні ціни минулого року. Врожай кращий, менше вплинули негативні фактори,

– зазначив заступник міністра.

Згідно з офіційними даними, виробництво картоплі 2025 року становить 18 мільйонів тонн, хоча експертна оцінка реального ринку – близько 10 мільйонів тонн (мінус насіннєвий матеріал, картопля на корм тваринам, відходи через псування).

Цей рік по картоплі для виробників, мабуть, не найкращий, але для споживачів точно доступний рік, і по всій овочевій групі також,

– додав Висоцький.

Для більшості основних зернових та олійних культур очікуються або аналогічні, або дещо більші обсяги виробництва, ніж торік. Виняток – соя та цукровий буряк, де відбулося прогнозоване зниження через зменшення посівних площ. Очікуваний врожай буряків становить близько 10 мільйонів тонн. Це приблизно на 20% менше, ніж торік (13 мільйонів тонн).

Які прогнози щодо зернових?

Прогноз щодо загального виробництва зерна на цей рік становить близько 59 мільйонів тонн. Для порівняння, минулого року було зібрано 56 мільйонів тонн, що означає незначне збільшення (приблизно на 3 – 5%).

Пшениці зібрано близько 22 мільйонів тонн (можливо, до 22,5 мільйона тонн), що відповідає показнику минулого року. Це більш ніж утричі перевищує внутрішнє споживання, яке становить 6 мільйонів тонн.

Урожай ячменю становить 5,3 мільйона тонн, що також відповідає показнику минулого року.

Попередній прогноз врожаю кукурудзи – 30 мільйонів тонн. Очікується зростання валового виробництва приблизно на 10% (або трохи більше) порівняно з минулим роком, коли було близько 27 мільйонів тонн.

Тобто попередній прогноз – 30 мільйонів тонн. Чому наголошую, що попередній? Збір кукурудзи активно триває, тобто ми фактично ще не перейшли екватор,

– говорить заступник міністра.

Внутрішнє споживання кукурудзи становить близько 6 мільйонів тонн, тому експорт може сягнути 24 мільйонів тонн. Щодо олійних культур, то глобально, окрім сої, показники врожаю несуттєво відрізняються від минулого року.

