Популярний овоч стрімко дешевшає: виробники змушені розпродавати запаси

На українському ринку зафіксували різке падіння цін на тепличні огірки. Основною причиною стала перевиробництво на тлі слабкого попиту та зростання імпортної конкуренції.

Надлишок продукції тисне на ціни

На внутрішньому ринку України спостерігається суттєве зниження вартості тепличних огірків, повідомляє EastFruit. За даними аналітиків, ключовим фактором стало зростання обсягів збору продукції в тепличних господарствах при одночасно стриманому попиті.

Виробники повідомляють про накопичення значних залишків на складах. Середні тижневі обсяги вибірок у теплицях продовжують збільшуватися, що лише посилює дисбаланс між пропозицією та попитом.

Щоб уникнути втрат через нереалізовану продукцію, господарства змушені оперативно коригувати ціни. Наразі огірки відвантажуються в діапазоні 90 – 145 гривень за кілограм (2,07 – 3,33 долара США за кілограм), що приблизно на 21% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Імпорт посилює конкуренцію

Додатковий тиск на ціни створює імпортна продукція, насамперед із Польщі. Імпортери сформували значні запаси ще раніше, тому зараз змушені реалізовувати їх за нижчими цінами – близько 70 гривень за кілограм (1,61 долара США за кілограм).

У результаті внутрішній ринок опинився під подвійним тиском: з одного боку – надлишок власної продукції, з іншого – активна присутність дешевшого імпорту.

Важливо! Водночас, попри нинішнє падіння, тепличні огірки в Україні все ще залишаються в середньому на 15% дорожчими, ніж у аналогічний період минулого року, що свідчить про загалом вищий ціновий рівень у сезоні.

Які нині ціни на огірки у магазинах?

Станом на 17 квітня, за даними "Мінфіну", у популярних мережах супермаркетів встановилися такі ціни на огірки:

Auchan 169,90 гривні за кілограм;

Metro 154,96 гривні за кілограм;

Megamarket 200,50 гривні за кілограм;

АТБ 149,89 гривні за кілограм;

Сільпо 189 гривень за кілограм.

