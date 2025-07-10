Перероблення сої сягає історичного рекорду в Україні

Українські підприємства протягом останнього часу переробили рекордні обсяги сої. За підсумками цього маркетингового року переробники цілком можуть вийти на історичний рекорд.

Обсяги перероблювання сої можуть сягнути історичного рекорду

Перероблювання соєвих бобів у червні скоротилася проти травня, склавши близько 219 тисяч тонн (-10%), повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Проте це високий показник для соєвого сектору, який став рекордним для звітного періоду.

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Скорочення перероблення у звітний період зумовлене підвищенням конкуренції на європейському ринку з боку південноамериканського соєвого шроту, а також через зниження його вартості, що впливає на привабливість перероблення. Однак варто відзначити, що попит на соєвий шрот на ринку ЄС, який наразі є основним ринком збуту даного продукту, залишається високим, питання лише в якості та ціні,

– говорять аналітики.

Усього від початку сезону 2024/25 маркетингового року (вересень – червень) в Україні було перероблено рекордні для галузі 2,36 мільйона тонн сої (+41% до 2023/24 маркетингового року).

Зверніть увагу! За підсумками поточного маркетингового року, обсяг перероблення соєвих бобів може сягнути історичного максимуму та становити близько 2,66 мільйона тонн (+35% до 2023/24 маркетингового року).