Херсонські аграрії зібрали перші 500 тонн кавунів

Фермери Херсонщини вже зібрали перші 500 тонн кавунів нового врожаю. Крім того, наразі триває активний збір зернових.

Херсонські фермери активно збирають врожай

На Херсонщині аграрії зібрали перші 500 тонн кавунів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Херсонську ОВА. Окрім цього, уже намолочено понад 46 тисячі тонн зернових і зернобобових культур, майже 5 тисяч тонн ріпаку, а також зібрано близько 2 тисяч тонн овочів.

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Нині в області активно триває збір урожаю: уже намолочено понад 46 тисяч тонн зернових і зернобобових культур, майже 5 тисяч тонн ріпаку, а також зібрано близько 2 тисяч тонн овочів та перші 500 тонн кавунів,

– повідомляють в ОВА.

Також там зазначили, що під урожай 2025 року аграрії Херсонщини засіяли майже 220 тисяч гектарів земель. Втім, через заморозки та посуху навесні було втрачено або пошкоджено посіви на понад 50 тисячах гектарів. Попередньо, збитки аграріїв перевищують 1 мільярд гривень.

Зверніть увагу! Перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій розповів, що вже 300 господарств звернулися для фіксації збитків. Створені комісії для оцінки ситуації. Також, за його словами, ОВА звернулось до Мінагрополітики та міжнародних партнерів про необхідність вжиття невідкладних заходів щодо підтримки наших фермерів.