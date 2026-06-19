Вперше в історії: український виробник сирів підкорив ринок Великої Британії

Український виробник сирів КОМО оголосив про вихід на роздрібний ринок Великої Британії. Для цього компанії довелося пройти тривалий процес сертифікації та адаптації виробництва до міжнародних стандартів.

Український бренд сирів вийшов на ринок Великої Британії

Бренд КОМО, продукцію якого виготовляє ПАТ "Дубномолоко", розпочав продажі своєї продукції у торговельних мережах Великої Британії. У компанії заявили, що стали першим українським виробником сирів, який отримав сертифікацію BRCGS.

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У компанії наголошують, що тепер продукція підприємства офіційно представлена у британському ритейлі. Цей крок відкриває нові можливості для української молочної галузі та розширює присутність вітчизняних виробників на міжнародних ринках.

Для виходу на один із найвимогливіших ринків світу компанія готувалася понад рік. За цей час виробник пройшов численні аудити, перевірки та модернізував окремі виробничі процеси відповідно до міжнародних вимог.

Сертифікація охопила весь виробничий ланцюг

У КОМО зазначають, що сертифікація BRCGS стосувалася всіх етапів роботи підприємства — від виробництва продукції до її транспортування та логістики. Саме логістичні процеси залишаються одним із найбільших викликів для українських компаній, які працюють на зовнішніх ринках в умовах війни.

Після завершення всіх процедур продукція бренду вже з'явилася на полицях британських магазинів. Таким чином український виробник зміг офіційно закріпитися на перспективному та конкурентному ринку.

КОМО є одним із найбільших виробників сирів в Україні. Підприємство, розташоване на Рівненщині, спеціалізується на випуску твердих і плавлених сирів та працює як на внутрішньому ринку, так і за кордоном.

Щороку компанія виробляє понад 15 мільйонів кілограмів твердих сирів і близько 4 мільйонів кілограмів плавлених сирів. Вихід на британський ринок може стати важливим етапом подальшого розширення експорту української молочної продукції.

Українські сировари зіткнулися з проблемою: попит не встигає за виробництвом

Нещодавно ми повідомляли, що український ринок сиру наприкінці весни залишився без суттєвих змін. Через стриманий попит виробники продовжують стимулювати продажі акційними пропозиціями та знижками.

За оцінками аналітиків, акційні пропозиції та спеціальні знижки й надалі залишаються одним із ключових способів підтримки обсягів реалізації продукції. Саме тому в торговельних мережах споживачі регулярно можуть знайти сир за зниженими цінами.