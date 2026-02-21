Щоб розсада добре росла: як підготувати теплицю до весни

Після того як зимові морози відступлять, в українських господарів розпочинається підготовка до нового садово-городнього сезону. Щоб отримати хороший врожай, потрібно заздалегідь подбати про теплиці та парники.

З чого розпочати підготовку теплиці?

Розпочинати підготову теплиці до посадки нових рослин варто наприкінці лютого або на початку весни, залежно від погоди, пише Agro-landing.

Зазвичай досвідчені господарі прибирають усі залишки попереднього врожаю ще восени. Тоді підготовка теплиці навесні не займає надто багато часу. Якщо ж полінувалися чи не було часу, то саме з цього варто почати підготовку – з прибирання.

На першому етапі необхідно також очистити від бруду, рослинності та старого листя поверхню теплиці, а вже потім переходити до інших робіт.

Що обов'язково потрібно зробити?

Під час підготовки теплиці обов'язково слід ретельно оглянути її каркас та покриття. Якщо вони постраждали від снігу чи сильного вітру, необхідно відремонтувати чи замінити пошкоджені частини:

великі фрагменти покриття замінити зовсім;

дрібні дірки чи тріщини на плівці та полікарбонаті можна заклеїти спеціальною стрічкою;

дерев'яні елементи полагодити або теж замінити;

металеві конструкції – очистити від іржі та пофарбувати.

Не менш важливо очистити теплицю всередині. Варто ретельно вимити усі поверхні та полиці теплою водою з мильним розчином.

Металеві конструкції також можна промити теплою водою, додавши до неї трохи оцту.

Навіщо дезінфікувати теплицю?

Щоб уникнути хвороб рослин навесні, теплицю під час підготовки до сезону добре дезінфікують. Є кілька різних засобів, щоб провести цю процедуру. Найкраще підходять:

сірчані шашки – знешкоджують попелицю, павутинного кліща, грибкові спори;

фітоспорин – захищає від грибків та бактеріальних хвороб, наприклад, борошнистої роси, чорної ніжки тощо;

біопрепарати – знищують шкідників і підвищують родючість землі.

Також садівники для дезінфекції використовують розчин вапна із додаванням мідного купоросу, який розбризкують на всі стінки та поливають на грядки.

Дезінфекцію ґрунту у теплиці слід розпочинати за місяць до висаджування рослин або висіву насіння.

На додачу господарі зазвичай знімають у теплиці 10 – 20 сантиметрів ґрунту та міняють його на інший. Це дозволяє наситити рослини киснем та поживними речовинами, яких більше в оновленому шарі.

Варто знати! Тим часом в Україні вже почали продавати перші тепличні огірки нового врожаю. Минулого тижня одразу кілька тепличних комбінатів України розпочали реалізацію овочів, повідомляє EastFruit.

Чи вистачить добрив для майбутнього врожаю?