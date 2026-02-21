С чего начать подготовку теплицы?

Начинать подготовку теплицы к посадке новых растений стоит в конце февраля или в начале весны, в зависимости от погоды, пишет Agro-landing.

Обычно опытные хозяева убирают все остатки предыдущего урожая еще осенью. Тогда подготовка теплицы весной не занимает слишком много времени. Если же поленились или не было времени, то именно с этого стоит начать подготовку – с уборки.

На первом этапе необходимо также очистить от грязи, растительности и старых листьев поверхность теплицы, а уже потом переходить к другим работам.

Что обязательно нужно сделать?

Во время подготовки теплицы обязательно необходимо тщательно осмотреть ее каркас и покрытие. Если они пострадали от снега или сильного ветра, необходимо отремонтировать или заменить поврежденные части:

большие фрагменты покрытия заменить совсем;

мелкие дыры или трещины на пленке и поликарбонате можно заклеить специальной лентой;

деревянные элементы починить или тоже заменить;

металлические конструкции – очистить от ржавчины и покрасить.

Не менее важно очистить теплицу внутри. Стоит тщательно вымыть все поверхности и полки теплой водой с мыльным раствором.

Металлические конструкции можно промыть теплой водой, добавив к ней немного уксуса.

Зачем дезинфицировать теплицу?

Чтобы избежать болезней растений весной, теплицу во время подготовки к сезону хорошо дезинфицируют. Есть несколько разных средств, чтобы провести эту процедуру. Лучше всего подходят:

серные шашки – обезвреживают тлю, паутинного клеща, грибковые споры;

фитоспорин – защищает от грибков и бактериальных болезней, например, мучнистой росы, черной ножки и т.д;

биопрепараты – уничтожают вредителей и повышают плодородие земли.

Также садоводы для дезинфекции используют раствор извести с добавлением медного купороса, который разбрызгивают на все стенки и поливают на грядки.

Дезинфекцию почвы в теплице следует начинать за месяц до высадки растений или высева семян.

Также хозяева обычно снимают в теплице 10 – 20 сантиметров почвы и меняют его на другой. Это позволяет насытить растения кислородом и питательными веществами, которых больше в обновленном слое.

Стоит знать! Между тем в Украине уже начали продавать первые тепличные огурцы нового урожая. На прошлой неделе сразу несколько тепличных комбинатов Украины начали реализацию овощей, сообщает EastFruit.

Хватит ли удобрений для будущего урожая?