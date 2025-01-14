В Україні викрили склад підробної кави, яку видавали за продукцію відомих марок

Бюро економічної безпеки викрило підпільний цех у Київській області. Там виготовляли каву під виглядом відомих світових марок.

Підроблену продукцію вилучили

Інспектори вилучили зі складу фальсифіковану продукцію на суму близько 20 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Бюро економічної безпеки. Наразі триває розслідування щодо встановлення всіх причетних осіб.

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У бюро не назвали, який саме бренд підробляли, однак, судячи з дизайну упаковок на опублікованих фото, може йти мова про каву Lavazza. Злочинне угруповання, очолюване місцевим жителем, організувало масштабне виробництво фальсифікованого товару, який розповсюджували через інтернет, роздрібні магазини та місцеві ринки.

Вилучили понад сотню мішків кави / Фото БЕБ

Яким чином підробляли каву Організатори схеми використовували складські приміщення для розміщення виробничого обладнання, необхідного для виготовлення та фасування кавової продукції. Для того, щоб надати фальсифікату "оригінального вигляду", зловмисники використовували поліграфічне обладнання для створення упаковок із логотипами відомих торгових марок. Продукція виготовлялася без жодних дозвільних документів, ліцензій чи договорів із правовласниками брендів.

У ході розслідування детективів БЕБ та працівників Кіберполіції за підтримки Київської обласної прокуратури здійснили 19 обшуків у Києві та області та вилучили:

понад 4,5 тисячі упаковок підробленої кави, які готували для продажу;

майже 140 мішків кавової сировини без маркування;

спеціальне обладнання для виготовлення та фасування кави, а також поліграфічне обладнання для підробки упаковок;

4 легкові автомобілі, дві вантажівки, комп'ютери, мобільні телефони, документацію, чорнові записи та готівку на суму близько 70 тисяч доларів США.

Також правоохоронці вилучили обладнання / Фото БЕБ