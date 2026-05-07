Експорт сої та ріпаку під контролем: у Мінекономіки підбили підсумки сезону

В Україні продовжує стабільно працювати система пільгового експорту сої та ріпаку. Від початку маркетингового сезону за пільговими механізмами вже експортовано майже 2 мільйони тонн продукції.

Експорт сої та ріпаку приніс бюджету мільярди гривень

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький повідомив, що система пільгового експорту олійних культур працює у штатному режимі та залишається контрольованою. За його словами, з вересня Україна експортувала майже 2 мільйони тонн сої та ріпаку.

Загальний обсяг операцій, проведених у пільговому режимі, сягнув 3,5 мільярда гривень.

Водночас до державного бюджету вже надійшло 1,8 мільярда гривень платежів. Із цієї суми 470 мільйонів гривень спрямували до спеціального фонду.

У міністерстві посилили контроль за експортними операціями

У квітні в Україні спостерігалося сезонне скорочення експорту сої та ріпаку. У міністерстві пояснюють, що така тенденція є типовою для завершення маркетингового року і, ймовірно, збережеться до кінця сезону.

Також уряд посилив моніторинг експортних операцій. Йдеться про додаткову звірку даних між експертними висновками Торгово-промислової палати та інформацією Державного аграрного реєстру.

За словами Тараса Висоцького, у квітні Торгово-промислова палата видала 362 експертні висновки, а ще 62 – у перші дні травня. При цьому випадків анулювання документів через перевищення обсягів експорту наразі не зафіксовано.

Які нині ціни на сою та ріпак?

Станом на травень 2026 року закупівельні ціни на ріпак в Україні тримаються на рівні 24 000 – 27 000 гривень за тонну (на умовах СРТ-порт), тоді як соя залишається під тиском через нижчий попит, демонструючи ціни близько 18 000 гривень за тонну. Європейський ринок ріпаку показує тенденцію до зростання, потенційно досягаючи 500 євро за тонну.

Актуальні ціни на травень 2026:

Ріпак (DAP/CPT Одеса): Середня ціна коливається в межах 26 000 – 27 000 гривень за тонну. Експортні ціни складають близько 535 – 540 доларів за тонну.

Середня ціна коливається в межах 26 000 – 27 000 гривень за тонну. Експортні ціни складають близько 535 – 540 доларів за тонну. Соя (ГМО, DAP Одеса): Ціни стабілізувалися, наближаючись до рівня 18 000 – 18 200 гривень за тонну. Валютні ціни утримуються на позначці 383 – 388 доларів за тонну.

Експорт сої та ріпаку по-новому: що змінює уряд і кого це зачепить?

В Україні планують оновити правила експорту сої та ріпаку для прозорішого моніторингу походження продукції та контролю перехідних залишків.

Нові правила включають верифікацію виробників у Державному аграрному реєстрі для безмитного експорту та встановлення граничних рівнів врожайності.

Очікується, що такі зміни допоможуть уникнути зловживань і забезпечать, щоб пільгами на безмитний експорт користувалися лише ті агровиробники, які дійсно самостійно виростили продукцію.