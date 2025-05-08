Аграріям південних регіонів доведеться пересівати частину посівів

Посіви українських фермерів Півдня України доволі сильно постраждали від весняних заморозків. Крім того, їх добила відсутність вологи, через що доведеться пересівати частину з них.

Що постраждало від морозу найбільше

У південно – східних областях три хвилі весняних заморозків і дефіцит вологи негативно вплинули на майбутній урожай, повідомляє 24 Канал із посиланням на SuperAgronom. Через це частину площ доведеться пересівати.

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Найбільше постраждав озимий ріпак, особливо в низинах річок, балках і на пагорбах. Саме під час тих заморозків був період цвітіння ріпаку, а мороз пошкодив як нижній ярус, так і верхній. Тож однозначно буде повне випадіння цвіту і на врожай можна не сподіватись,

– зазначив менеджера з розвитку агротехнологій Південного регіону LNZ Group Сергій Корнюшенко.

Пошкоджень зазнали також озима пшениця, ранні посіви кукурудзи та соняшнику.

Через заморозки пшениця призупинила ріст, подекуди навіть повністю пошкоджені нижні листки. Вона вже пустила прапорцевий листок і мала скоро колоситись, але мороз її пригнітив. Сьогодні я побував у кількох господарствах Дніпропетровщини. Волога є аж на глибині 8 – 10 сантиметрів,

– підсумував фахівець.

За словами експерта, якщо найближчим часом не буде продуктивних опадів, то навіть якщо посіяти глибше, невідомо, коли те зерно проросте.

Кукурудза та інші культури також в небезпеці

Також постраждали й ранні посіви кукурудзи, зокрема на Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжі. Де вже рослини були у фазі 2 – 3 листочків, вони померзли і поскручувались, хоча точка росту здебільшого жива залишилась. Кукурудза така відійде, але зрозуміло, що запланованого врожаю не досягти. На думку Сергія Корнюшенка, зниження врожайності в таких посівах кукурудзи може сягати 20 – 30%.

За його словами, на соняшнику також більше постраждали ті рослини, які випустили уже 2 – 3 справжні листки. Правда, точка росту теж переважно жива, хоча він бачив принаймні одне поле, де соняшник вимерз повністю і його доведеться пересівати.

А ще я спостерігав такі наслідки приморозків на соняшнику: де сім'ядолі лише вийшли із ґрунту і вдарили морози, і вони просто отримали стрес і не розкрились. Що буде далі з такими посівами – поки що невідомо,

– розповів аграрій.

Зверніть увагу! Взагалі, в аграріїв південно – східних областей, які ще не сіяли пізніші ярі, зараз дилема. З одного боку ґрунт прогрітий, але є загроза приморозків. З другого боку – традиційна нестача опадів і вологи, але днями обіцяють дощі. Тому багато хто наразі ризикує і сіє, щоб встигнути до дощів. Хоча синоптики знову передбачають, що днями буде похолодання і заморозки.