Виробництво цукру в ЄС падає: площі буряків скоротились до десятирічного мінімуму

Наступного сезону виробництво цукру в Європейському Союзі зменшиться орієнтовно на 9% через скорочення посівів цукрових буряків. Галузеві компанії вже попереджають про ризики закриття частини заводів.

В ЄС падає виробництво цукрового буряка

Виробництво цукру в країнах Європейського Союзу у сезоні 2026/2027 маркетингового року може скоротитися приблизно на 9%, повідомляє ESM Magazine. Причиною стане зменшення площ під цукровими буряками майже до найнижчого рівня за останні десять років на тлі падіння цін.

Читайте також Лідерство не за Порошенком: в Україні визначили 5 найбільших цукроварів в сезону-2025

За даними ринку, споживання цукру у Європі та Сполучених Штатах Америки скорочується через підвищення податків на солодкі безалкогольні напої та зростання популярності здорового харчування. Водночас світове виробництво цукру збільшується, що додатково тисне на ціни.

На спотовому ринку Європейського Союзу ціни на цукор знизилися до приблизно чотирирічного мінімуму, а світові котирування перебувають поблизу п’ятирічного мінімуму. За таких умов доходи фермерів і переробників скорочуються, тоді як витрати зростають.

Виробники масово скорочують площі

Один із найбільших світових виробників цукру – Tereos – прогнозує скорочення площ посівів цукрових буряків у Європейському Союзі на 6-7% у сезоні 2026/2027 маркетингового року. Директорка з продажів компанії в Європі Маріон Хофф заявила, що за подальшого зменшення площ можливе закриття частини виробничих потужностей.

Якщо посівних площ стає менше, доведеться скорочувати промислові активи, інакше ми втратимо конкурентоспроможність», – наголосила вона.

Брокерська компанія Czarnikow також очікує зниження площ під буряками приблизно на 5% у 2026/2027 маркетинговому році. За оцінками керівника аналітичного відділу компанії Стівена Гелдарта, виробництво цукру в Європейському Союзі може зменшитися до 15 мільйонів 500 тисяч тонн проти 17 мільйонів 100 тисяч тонн у сезоні 2025/2026 маркетингового року.

Тим часом другий за величиною виробник цукру в Німеччині – Nordzucker – оголосив про закриття свого заводу у Словаччині наприкінці поточного сезону, пояснивши це тривалим спадом на європейському ринку цукру.

Україна у 2025 році втримала високу планку виробництва цукру: що цьому сприяло?