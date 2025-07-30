Сьогодні вночі росіяни під час чергової атаки ударними БПЛА влучили у корівник одного з фермерських господарств. Під час удару загинули 20 голів худоби.

Російські безпілотники зруйнували ферму

У Миколаївській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині внаслідок влучання ворожого БпЛА у ніч на 30 липня пошкоджене фермерське господарство, повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС України. Загинуло близько 20 голів крупної рогатої худоби.

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Крім цього, у Покровській громаді Синельниківського району ворог атакував приватні підприємства. По Межівській громаді вдарили FPV-дронами. Поранена жінка.

Рятувальники гасять пожежу на фермі / Фото ДСНС України

Зверніть увагу! Крім того, під час нічної атаки у Павлограді поранення отримав чоловік 1955 року народження. Його направили до лікувального закладу. Внаслідок ворожої атаки також понівечене транспортне підприємство та виникло декілька пожеж.