Які податки сплачує сімейне фермерське господарство

Зазвичай фермерське господарство може бути зареєстроване як юридична особа або фізична особа-підприємець, зі статусом сімейного або без такого. Кожна із зазначених форм має свої особливості оподаткування.

Які види фермерських господарств існують

Фермерське господарство незалежно від його форми має сплачувати податки, повідомляє 24 Канал із посиланням на lagerta.law.

Читайте також Чи можна збудувати ангар на землі сільськогосподарського призначення

Можливі варіанти оподаткування для фермерського господарства – юридичної особи:

загальна система оподаткування, яка полягає у сплаті податку на прибуток. Об'єктом оподаткування у цьому випадку є прибуток, визначений за даними бухгалтерського обліку (доходи мінус витрати), який може коригуватися на різниці, що виникають відповідно до положень Податкового кодексу України. Ставка податку – 18 %. Жодних обмежень зазначена система немає;

спрощена система оподаткування:

єдиний податок 3 групи зі сплатою податку на додану вартість. Ставка – 3 % доходу плюс сплата ПДВ;

єдиний податок 3 групи без сплати податку на додану вартість. Ставка – 5 % доходу.

Обмеження для двох наведених випадків – обсяг доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (на 1 січня 2021 – 7002000 гривень).

Зверніть увагу! Єдиний податок 4 групи. Розмір податку залежить від площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у власності фермерського господарства або надана йому у користування та визначається у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а розмір ставки податку - від категорії (типу) земель та їх розташування.

Обмеження – частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Які податки сплачує ФОП

Перейдемо до варіантів оподаткування, які можуть бути обрані фермерським господарством, створеним у формі фізичної особи-підприємця.

Загальна система оподаткування. Як і у випадку з юридичними особами, її суть полягає у сплаті податку на прибуток за ставкою 18 відсотків. Крім цього, сплаті підлягає військовий збір у розмірі 1,5 % від прибутку та єдиний внесок – 22 % від прибутку, але з 1 січня 2021 не менше 1320 гривень При цьому, максимальна база для нарахування ЄСВ з січня 2021 року – 90 000 грн, а тому він не може бути більшим максимального розміру – 19 800 гривень Жодних обмежень вказана система не має;

Спрощена система оподаткування:

єдиний податок 2 групи. Ставка податку – не більше 20 % розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2021 – не більше 1200 гривень).

ПДФО і військовий збір не сплачуються. Сплаті підлягає ЄСВ (не менше 1200 гривень і не більше 19 800 гривень). Слід враховувати, що дана група має певні обмеження:

ФОП не використовує працю найманих осіб або кількість людей, які перебувають з ним у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня 2021 – 5 004 000 гривень);

єдиний податок 3 групи зі сплатою ПДВ. Ставка – 3 % доходу, податок на додану вартість підлягає сплаті у загальному порядку. ПДФО і військовий збір не сплачуються, ЄСВ підлягає сплаті у тому ж порядку, що і в попередньому випадку;

єдиний податок 3 групи без сплати ПДВ зі ставкою 5 % доходу, а також зі сплатою ЄСВ (не менше 1200 гривень і не більше 19 800 гривень).

Обмеження 3 групи як зі сплатою ПДВ, так і без його сплати – протягом календарного року обсяг отриманого доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2021 – 7 002 000 гривень).

Єдиний податок 4 групи. Об'єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, базою оподаткування – нормативна грошова оцінка 1 гектара такої землі. Ставка податку залежить від категорії (типу) земель та їх розташування.

Які встановлені обмеження

Кожна із систем оподаткування має свої особливості, переваги і недоліки, а також обмеження. Однозначної відповіді на питання: "Яку систему оподаткування обрати фермерському господарству?" не існує.

Якщо ж провести такі розрахунки неможливо або вони не відповідають дійсним результатам за підсумками календарного року, фермерське господарство може здійснити перехід на іншу, більш оптимальну систему оподаткування. Слід мати на увазі, що така система оподаткування встановлює для фермерів ряд обмежень, серед яких: