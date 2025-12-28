Штраф за покупку ялинки: будьте уважні

За покупку ялинки можна отримати значний штраф. Наразі він складає від 510 до 1 700 гривень. Щобільше, правоохоронці мають право забрати у вас придбану ялинку.

Чому можуть виписати штраф за покупку ялинки?

Ялинки мають бути сертифіковані. Тільки такі дерева можна купувати зараз, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції.

За порушення порядку придбання та збуту новорічних ялинок без документів, що підтверджують законність їх походження, передбачено штраф від 510 до 1 700 гривень з конфіскацією товару чи без такої. Рішення ухвалює місцевий суд,

– наголошує інспекція.

Аби бути впевненим, що ялинка має законне походження, потрібно звернути увагу на:

бирку;

чи етикету зі штрих-кодом.

Зверніть увагу! Законно вирубані ялинки усі маркуються.

Навіть при наявності бирки, потрібно підтвердити її справжність. Для цього необхідно скористатися сервісом ukrforest, повідомляють "Ліси України".

Завдяки коду можна побачити:

походження;

та параметри дерева (розмір).

Що ще важливо знати українцям про ялинки зараз?