Штраф за покупку елки: будьте внимательны

За покупку елки можно получить значительный штраф. Сейчас он составляет от 510 до 1 700 гривен. Более того, правоохранители имеют право забрать у вас приобретенную елку.

Почему могут выписать штраф за покупку елки?

Елки должны быть сертифицированы. Только такие деревья можно покупать сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции.

За нарушение порядка приобретения и сбыта новогодних елок без документов, подтверждающих законность их происхождения, предусмотрен штраф от 510 до 1 700 гривен с конфискацией товара или без таковой. Решение принимает местный суд,

– отмечает инспекция.

Чтобы быть уверенным, что елка имеет законное происхождение, нужно обратить внимание на:

бирку;

или этикетку со штрих-кодом.

Обратите внимание! Законно вырубленные елки все маркируются.

Даже при наличии бирки, нужно подтвердить ее подлинность. Для этого необходимо воспользоваться сервисом ukrforest, сообщают "Леса Украины".

Благодаря коду можно увидеть:

происхождение;

и параметры дерева (размер).

Что еще важно знать украинцам о елках сейчас?