Почему могут выписать штраф за покупку елки?
Елки должны быть сертифицированы. Только такие деревья можно покупать сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции.
За нарушение порядка приобретения и сбыта новогодних елок без документов, подтверждающих законность их происхождения, предусмотрен штраф от 510 до 1 700 гривен с конфискацией товара или без таковой. Решение принимает местный суд,
– отмечает инспекция.
Чтобы быть уверенным, что елка имеет законное происхождение, нужно обратить внимание на:
- бирку;
- или этикетку со штрих-кодом.
Обратите внимание! Законно вырубленные елки все маркируются.
Даже при наличии бирки, нужно подтвердить ее подлинность. Для этого необходимо воспользоваться сервисом ukrforest, сообщают "Леса Украины".
Благодаря коду можно увидеть:
- происхождение;
- и параметры дерева (размер).
Что еще важно знать украинцам о елках сейчас?
Вырубать елку, если нет лесорубного билета запрещено. Это незаконно. За такое также придется заплатить значительный штраф. В декабре и январе эти ограничения втрое больше
Кроме того, что важно покупать официально елку, также необходимо иметь подтверждение о ее покупке. Речь идет, например, о чеке.
Если вы выбрали елку в горшке, тщательно выбирайте место для ее высадки. Ведь это дерево имеет прочную прикорневую систему. То есть, оно способно повредить фундамент.