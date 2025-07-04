Українські супермаркети завалені польським сиром: чому це відбувається

Ще кілька років тому на полицях українських магазинів панував вітчизняний сир, а нечисленний польський сир самотньо лежав десь скраю і відлякував своєю ціною. Наразі ж ситуація перевернулася з ніг на голову, і серед засилля польських сирів вже складно знайти український, та ще й за притомною ціною.

Польський сир заполонив магазини

Польський сир витісняє український з полиць супермаркетів і магазинів, повідомляє 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA. Причина у тому, що імпортний продукт дешевший за вітчизняний на 30 – 40%.

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Водночас знижувати свої ціни на сир українські виробники не хочуть, – адже це, зокрема, може скоротити їхні прибутки. З огляду на ситуацію з імпортом це погіршить їхнє становище. Ба більше, в експертному середовищі зазначають: навіть якщо сировари здешевлять свій продукт, навряд чи це позначиться на його ціні в супермаркетах.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів, що кінцевим ціноутворювачем є ритейл. Тобто, власне, магазини і супермаркети. Втім, підкреслив він, саме зниження цін виробниками стане можливим лише за низки умов, зокрема:

такий самий рівень фінансової підтримки, як у ЄС;

створення механізму, "який дасть змогу продукції стати конкурентоспроможною і задовольняти всіх учасників ланцюжка продажів".

Чому ціни на український сир такі високі

Наприкінці червня середня ціна вітчизняного твердого сиру Гауда в супермаркетах складала близько 587 гривень за кілограм. Імпортний же сир коштував майже на 200 гривень дешевше – 398 гривень за кілограм.

Український сир дорожчий у середньому на 30 – 40%. Навіть бюджетні сири (299 – 413 гривень за кілограм) все одно не завжди дешевші за польські аналоги. Найбільша різниця – у напівтвердому Маасдамі, де ціна кілограма може відрізнятися майже на 270 гривень,

– зазначають аналітики.

Максим Гопка говорить, що така різниця пояснюється низкою факторів, зокрема:

уже згадуваними дотаціями в ЄС;

нижчими виробничими витратами та масштабом виробництва в Європі.

За його словами, вартість продукту залежить від цін на сировину і витрат на перероблювання. "І якщо ігнорувати цю ситуацію, імпорт з ЄС зростатиме, а український ціновий сегмент сирів залишиться втраченим".

Також, за словами аналітиків, не можна виключати зростання цін на сири восени. Залежати це буде:

від вартості сировини;

вартості витрат переробки, особливо електроенергії.

Зверніть увагу! Втім, є й альтернативна думка. За словами керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, твердий сир може здешевшати – адже "влітку худоба перейшла на відкритий випас". Тобто вартість корму знизилась.