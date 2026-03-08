Врожай приємно здивує: коли сіяти перець у березні, щоб отримати міцну розсаду

Солодкий перець – одна з найвибагливіших городніх культур через тривалий період вегетації. Від моменту висіву насіння до перших плодів минає 100 – 150 днів, тому важливо правильно обрати час посіву, аби отримати рясний урожай.

Коли сіяти перець у березні?

За словами фахівців, перець просто не встигне віддати врожай до перших холодів, якщо запізнитися із посівом розсади у березні, пише Vsn.

Дивіться також Kitchen Minis: науковці створили новий спосіб вирощування овочів прямо на кухні

Багато городників під час висіву розсади підлаштовуються під фази Місяця. Говорять, що посів у правильну фазу гарантує, що насіння не "просидить" у землі зайві два тижні.

Цього березня Місяць диктує такі умови:

Найкращі дати для посіву перцю – 6, 7 та 10 березня. У ці дні місяць росте, тому енергія рослин спрямована вгору, забезпечуючи швидкі сходи та міцне стебло.

Сприятливий період – з 20 по 31 березня.

Однак у період, коли Місяць спадає, та в дні повні і молодика сіяти перець не рекомендують:

з 4 по 18 березня – спадний Місяць (соки підуть у корінь, а проростати насіння буде значно довше);

3 березня – повний місяць;

9 березня – молодий місяць.

Посіви в ці дати часто дають слабку розсаду, схильну до хвороб.

Важливо! Водночас варто пам'ятати про регіон, де висівають розсаду. У південних областях посів можна проводити раніше, тоді як у північних регіонах краще сіяти перець ближче до середини місяця

Які поради дають фахівці?

Перець – південна рослина, тому він не пробачає холодних підвіконь. Необхідно подбати про температурний режим та хороше освітлення, а також про правильну посадку:

Ґрунт має бути пухким. Ідеально використовувати суміш торфу та піску.

Полив повинен бути регулярним, але без "болота". Застій води – прямий шлях до чорної ніжки.

Перед посівом обов’язково треба замочити насіння у теплій воді або стимуляторі росту. Це "розбудить" його та додасть сил.

Поки не з’являться перші сходи, краще тримати горщики при температурі від +25 до +28°C.

Навіть короткочасне провітрювання може "вбити" молодий перець, тому варто захистити його від протягів.

До того ж розсаді перцю потрібно 12 – 14 годин світла, щоб вона не витягувалася в тонкі ниточки Тому може знадобитися додатково лампа.

Зауважте! На момент висадки перцю у відкритий ґрунт розсаді має бути 60 – 70 днів. Тому потрібно розрахувати час так, щоб на той момент уже минула загроза нічних заморозків у регіоні.

Що не можна робити після висадки розсади?