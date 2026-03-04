Через війну в Ірані можливі перебої постачання сільськогосподарської продукції

Загострення конфлікту навколо Ірану спричинило різкі коливання на світових аграрних ринках. Трейдери переглядають позиції через ризики для логістики та зростання цін на енергоносії.

Як війна на Близькому Сході вплинула на агроринок?

Ескалація конфлікту за участю Іран та заяви президента США Дональда Трампа про можливу тривалу військову кампанію посилили напруження на товарних ринках, повідомляє Bloomberg. Особливе занепокоєння викликає ситуація навколо Ормузької протоки – стратегічного маршруту для постачання нафти та інших сировинних товарів.

На тлі стрімкого зростання цін на нафту соєва олія подорожчала до максимуму за два з половиною роки, додавши майже чотири відсотки за день. Зростання вартості енергоносіїв підвищує привабливість біопалива з аграрної сировини, зокрема сої та кукурудзи.

Водночас конфлікт ускладнює торгівельні відносини між США та Китаєм. Пекін засудив удари по Ірану, що може поставити під загрозу майбутню зустріч Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпін. Китай, найбільший світовий споживач сої, лише нещодавно відновив закупівлі американської продукції після періоду торговельної напруги.

Яка ситуація на ринках основних продуктів?

Ціни на соєвий шрот, навпаки, знизилися – Іран є одним із ключових імпортерів цього кормового продукту. Додатковий тиск створюють зростання виробництва у США та підвищення вартості фрахту.

Ризики виникли і для ринку добрив. Країни Перської затоки мають потужні виробничі хаби, а через Ормузьку протоку проходить близько третини світової торгівлі поживними речовинами для рослин. Це може посилити ціновий тиск на фермерів.

Ф’ючерси на пшеницю знизилися після різкого зростання минулого тижня, коли інвестори закривали короткі позиції через побоювання перебоїв із постачанням. Кукурудза також подешевшала – ринок оцінює потенційні наслідки для експорту з Бразилії, другим за величиною експортером зерна у світі. Іран торік забезпечив близько 22 відсотків закупівель бразильської кукурудзи.

На ринку цукру активність зросла, оскільки трейдери реагують на подорожчання енергоносіїв. Цукор використовується у виробництві біопалива, тому зростання нафтових котирувань підтримує попит. Аналітики зазначають, що на багатьох товарних ринках формується так звана "військова премія", і найближчими тижнями торгівля значною мірою залежатиме від новин із Близького Сходу.

