Український карбамід повертається на ринок Європи: куди пішли перші партії

Україна вперше за тривалий час поновила експорт карбаміду до європейських країн. Перші партії вже відправили через порт Чорноморськ, тоді як ринок добрив продовжує реагувати на слабкий попит і падіння світових цін.

Україна повертається на європейський ринок карбаміду

Україна відновила експорт карбаміду до Європи після тривалої перерви, повідомляє Latifundist.com. Минулого тижня через порт Чорноморськ було відвантажено 12 тисяч тонн сечовини до Італії.

Дивіться також Фермери Британії з дронів обприскують поля водоростями: навіщо їм це потрібно

За інформацією галузевих джерел, це не перші поставки останнім часом. Раніше невеликі партії українського карбаміду вже надходили до Румунії та Угорщини, що свідчить про поступове пожвавлення експорту.

Водночас внутрішнє виробництво залишається активним. На черкаському підприємстві «Азот» продовжують роботу два цехи з виробництва сечовини: один забезпечує випуск карбамідно-аміачної суміші (КАС), інший виробляє товарний карбамід.

Ціни на карбамід продовжують знижуватися

Попри відновлення експорту, ринок добрив перебуває під тиском слабкого попиту та зниження світових котирувань. Через це ціни на карбамід в Україні й надалі зменшуються.

Наразі український продукт пропонують у діапазоні 37,5–40,7 тисячі гривень за тонну на умовах CPT Україна. Імпортний карбамід у портах коштує 42–43,5 тисячі гривень за тонну на умовах EXW, тоді як на внутрішніх складах ціни коливаються в межах 38–41 тисячі гривень за тонну.

На ринку також з’являються окремі пропозиції імпортного карбаміду по 38–39 тисяч гривень за тонну з поставкою у першій половині червня.

Ринок очікує нових орієнтирів

Учасники Чорноморського ринку поки не поспішають формувати нові фіксовані FOB-ціни. Причиною стала поява нового тендера індійської компанії NFL на закупівлю 1,7 мільйона тонн карбаміду.

Експерти зазначають, що результати цього тендера можуть суттєво вплинути на подальшу динаміку цін та торговельну активність у регіоні. Тим часом туркменський карбамід пропонують по 580–590 доларів США за тонну на умовах FOB Чорне море, що також залишається важливим ціновим орієнтиром для ринку.

ЄС на рік скасував мита на добрива: як це вплине на фермерів і ринок

Європейський Союз вирішив тимчасово скасувати мита на ключові азотні добрива, які використовують у сільському господарстві. У Брюсселі очікують, що це допоможе знизити витрати фермерів і водночас скоротити залежність від постачання з Росії та Білорусі.

Новий механізм набуде чинності наступного дня після публікації в офіційному журналі ЄС і діятиме протягом року. У разі потреби Європейська комісія може запропонувати продовження або коригування цієї політики.