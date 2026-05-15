Експорт українського зерна впав на 15%: які культури втратили найбільше

Україна продовжує скорочувати експорт зернових і зернобобових культур у сезоні 2025/26. Найбільше падіння зафіксували у поставках ячменю та пшениці, тоді як кукурудза залишається головною експортною культурою.

Україна скоротила експорт зернових у новому сезоні

Станом на 14 травня Україна експортувала 31,5 мільйона тонн зернових та зернобобових культур у межах маркетингового року 2025/26, йдеться у даних Державної митної служби. Це на 5,7 мільйона тонн менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Загальне скорочення експорту становить близько 15%. Найпомітніше зниження зафіксували у сегменті ячменю та пшениці. Попри падіння обсягів, кукурудза залишається основною зерновою культурою у структурі українського аграрного експорту.

Пшениця та ячмінь втратили найбільше

Експорт української пшениці з початку маркетингового року сягнув 11,7 мільйона тонн. Це на 2,8 мільйона тонн, або 19%, менше порівняно з аналогічним періодом минулого сезону.

Поставки ячменю на зовнішні ринки становили близько 1,5 мільйона тонн. У цьому сегменті скорочення виявилося ще суттєвішим — приблизно 36%.

Значно просів і експорт жита. За кордон відправили лише 0,2 тисячі тонн культури, тоді як торік цей показник перевищував 10 тисяч тонн.

Кукурудза залишається головною експортною культурою

Попри загальне падіння поставок, кукурудза продовжує займати провідні позиції в українському експорті зернових. З початку сезону за кордон відвантажили майже 17,9 мільйона тонн культури. Втім навіть у цьому сегменті показники нижчі за минулорічні. Скорочення експорту кукурудзи становить близько 10%.

Станом на середину травня 2026 року ціна на кукурудзу в Україні коливається в межах 9 600 – 11 300 гривень за тонну (EXW/CPT) залежно від регіону та покупця. Світові ціни на кукурудзу (ф'ючерси CBOT) становлять близько 468 – 470 доларів за бушель (приблизно 8 000+ гривень за тонну без урахування логістики)

Загальні обсяги експорту зернових та зернобобових культур залишаються нижчими за минулорічні практично за всіма основними позиціями,

– свідчать дані Державної митної служби.

Також зменшився експорт борошна. Українські виробники поставили на зовнішні ринки 55,6 тисячі тонн продукції, що на 11% менше, ніж торік.

Євросоюз наростив агроторгівлю, однак імпорт з України впав

Разом з тим дані Євростату свідчать про скорочення імпорту в ЄС агропродукції з України.

У 2025 році ЄС експортував аграрної продукції на 238,2 мільярда євро, а імпортував – на 213,5 мільярда євро.

Частка України в імпорті аграрної продукції до ЄС знизилася з 6,7% до 5% через завершення дії торговельних пільг.

Основними постачальниками агропродукції до Європейського Союзу у 2025 році стали Бразилія, Велика Британія, США та Китай.