Чи можуть ветерани отримати землю під час війни: пояснення юристки

Учасники бойових дій в Україні мають законне право на отримання земельної ділянки, однак воєнний стан суттєво змінив порядок реалізації цієї пільги. Юристка пояснила, які норми діють зараз, на яку площу можуть претендувати ветерани та в яких випадках залишаються винятки.

Скільки землі можуть дати УБД

Юристка Лариса Величко у коментарі 24 Каналу розповіла, що для отримання безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності УБД має звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади. Також можна звернутись до органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність.

Законодавство дозволяє отримання земельних ділянок у наступних розмірах:

Для садівництва (до 0,12 гектара),

(до 0,12 гектара), Для ведення особистого селянського господарства (до 2,0 гектара),

(до 2,0 гектара), Для будівництва житлового будинку (до 0,25 гектара – у селах, 0,15 гектара у селищах, 0,10 гектара у містах),

(до 0,25 гектара – у селах, 0,15 гектара у селищах, 0,10 гектара у містах), Для дачного будівництва (до 0,10 гектара).

Лариса Величко вказує, що зацікавлені УБД разом з клопотанням, у якому вказується цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри подають в додатках:

обов'язково необхідно мати: графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);

документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);

документи, що посвідчують особу та що підтверджують право на пільги при отриманні земельних ділянок.

Зауважте! Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування розглядає клопотання протягом 30 днів, після чого приймає рішення про надання дозволу або мотивовану відмову. За відсутності відповіді протягом встановленого терміну заявник має право звернутися до суду.

Чому під час воєнного стану діють обмеження

Лариса Величко звертає увагу на те, що наразі внесено зміни до пунктів 5 та 27 розділу X Земельного кодексу України, згідно з якими під час дії воєнного стану заборонена безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну.

Це регламентується Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель", який набрав чинності 19 листопада 2022 року. Ті ж обмеження стосуються і українських військових, які мають статус учасника бойових дій.

Накладено заборону на безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі та, власне, розроблення такої документації,

– зазначає юристка.

Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність: