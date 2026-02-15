Без черги, але з обмеженнями: як військовослужбовцям отримати землю
- Військовослужбовці мають право на першочергове отримання земельних ділянок, але під час воєнного стану існують обмеження.
- Для подання заяви на розроблення проєкту землеустрою військові мають надати низку документів, зокрема клопотання, копію паспорта та підтвердження права на пільги.
Військовослужбовці мають право на позачергове отримання земельної ділянки від держави, однак під час воєнного стану низка послуг надається громадянам з обмеженнями.
Чи може військовий отримати землю під час воєнного стану?
Про те, чи можна отримати землю і який алгоритм для цього потрібно виконати, юристка Альона Чмона розповіла в коментарі РБК-Україна.
Для військових діє низка пільг у сфері нерухомості. Зокрема, за законодавством, можна отримати безкоштовно земельні ділянки. При чому для військових процедура передбачалася без черг.
Однак дія воєнного стану обмежує деякі права. Йдеться про всіх українців, включно з військовими. За перехідними правилами Земельного кодексу, яку прийняли на початку повномасштабного вторгнення:
Державну чи комунальну землю заборонено передавати у приватну власність. Також не можна отримувати дозволи на підготовку документів для оформлення землі або розробляти таку документацію,
– пояснює адвокатка.
Офіційно вважається, що робота Державного земельного кадастру зараз призупинена. Тобто надання землі або передача її у власність – не є можливими.
Як держава пояснює ситуацію?
Водночас на сайті Дії є інформація, що учасникам бойових дій та особам прирівняним до них, надається дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення землі.
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, у тому числі учасники антитерористичної операції, мають право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, – йдеться у повідомленні.
Щоб подати заяву на розроблення проєкту, потрібні такі документи:
-
клопотання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою;
-
копія документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України);
-
документ, що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок;
-
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
-
документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);
-
погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб).
Відповідно до потреби, землю надають в такому розмірі:
- для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
- для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара.
Що ще відомо про надання землі в Україні?
УБД мають можливість отримати землю. Проте експертка пояснює, що фактично це не працює під час війни. Однак винятки все ж є.
Водночас щоб перевірити, чи належить комусь земля, яку плануєте отримати, можна скористатися електронною картою – Публічною кадастровою картою України.