Без черги, але з обмеженнями: як військовослужбовцям отримати землю

Військовослужбовці мають право на позачергове отримання земельної ділянки від держави, однак під час воєнного стану низка послуг надається громадянам з обмеженнями.

Чи може військовий отримати землю під час воєнного стану?

Про те, чи можна отримати землю і який алгоритм для цього потрібно виконати, юристка Альона Чмона розповіла в коментарі РБК-Україна.

Для військових діє низка пільг у сфері нерухомості. Зокрема, за законодавством, можна отримати безкоштовно земельні ділянки. При чому для військових процедура передбачалася без черг.

Однак дія воєнного стану обмежує деякі права. Йдеться про всіх українців, включно з військовими. За перехідними правилами Земельного кодексу, яку прийняли на початку повномасштабного вторгнення:

Державну чи комунальну землю заборонено передавати у приватну власність. Також не можна отримувати дозволи на підготовку документів для оформлення землі або розробляти таку документацію,

– пояснює адвокатка.

Офіційно вважається, що робота Державного земельного кадастру зараз призупинена. Тобто надання землі або передача її у власність – не є можливими.

Як держава пояснює ситуацію?

Водночас на сайті Дії є інформація, що учасникам бойових дій та особам прирівняним до них, надається дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення землі.

Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, у тому числі учасники антитерористичної операції, мають право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, – йдеться у повідомленні.

Щоб подати заяву на розроблення проєкту, потрібні такі документи:

клопотання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою;

копія документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України);

документ, що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок;

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);

погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб).

Відповідно до потреби, землю надають в такому розмірі:

для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара.

Що ще відомо про надання землі в Україні?

УБД мають можливість отримати землю. Проте експертка пояснює, що фактично це не працює під час війни. Однак винятки все ж є.

Водночас щоб перевірити, чи належить комусь земля, яку плануєте отримати, можна скористатися електронною картою – Публічною кадастровою картою України.