Блокада Ормузу: в ЄС запропонували неочікуване рішення за прикладом України

У ЄС запропонували використати механізм «зернової угоди» для розблокування судноплавства в Ормузькій протоці. Це може стати відповіддю на загрозу для світових ринків енергоносіїв, продовольства та добрив.

"Зернова угода" може стати прикладом

Глава зовнішньої політики Європейський Союз Кая Каллас запропонувала використати механізм так званої "зернової угоди" як можливу модель для відновлення судноплавства в Ормузька протока, повідомляє Reuters. Ідея з'явилася на тлі загострення ситуації між Іран, США та Ізраїль.

За її словами, Євросоюз шукає дипломатичні шляхи для збереження відкритими ключових торговельних маршрутів. Уже зараз обмеження руху через Ормузьку протоку впливає на глобальні ринки енергоносіїв, продовольства та добрив.

Каллас нагадала, що подібний механізм раніше успішно застосовувався під час війни в Україна. Йдеться про "зернову угоду", укладену за посередництва Організація Об'єднаних Націй, яка дозволила відновити експорт агропродукції через Чорне море.

Зверніть увагу! За словами дипломатки, ця ініціатива вже обговорювалася з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерреш. Наразі організація опрацьовує можливі варіанти реалізації такого підходу в нових умовах.

