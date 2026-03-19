"Зерновая сделка" может стать примером

Глава внешней политики Европейский Союз Кая Каллас предложила использовать механизм так называемой "зерновой сделки" как возможную модель для восстановления судоходства в Ормузском проливе, сообщает Reuters. Идея появилась на фоне обострения ситуации между Иран, США и Израиль.

По ее словам, Евросоюз ищет дипломатические пути для сохранения открытыми ключевых торговых маршрутов. Уже сейчас ограничение движения через Ормузский пролив влияет на глобальные рынки энергоносителей, продовольствия и удобрений.

Каллас напомнила, что подобный механизм ранее успешно применялся во время войны в Украине. Речь идет о "зерновом соглашении", заключенном при посредничестве Организации Объединенных Наций, которое позволило возобновить экспорт агропродукции через Черное море.

Обратите внимание! По словам дипломата, эта инициатива уже обсуждалась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреш. Сейчас организация прорабатывает возможные варианты реализации такого подхода в новых условиях.

