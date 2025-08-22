Громадяни України мають право приватизувати земельну ділянку, якою вони володіють. Втім зараз діють певні обмеження на приватизацію за площею земельних ділянок.

Яку площу землі можна приватизувати у 2025 році?

В Україні наразі діє режим воєнного стану, який вводить певні обмеження у приватизації земель, передає 24 Канал. Однак, хоч навіть зараз і є певні винятки, але лише після війни процедура запрацює повноцінно.

Стаття 121 Земельного кодексу дає право громадянам безоплатно отримати землю для:

ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

– в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство; ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

– не більше 2,0 гектара; ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

– не більше 0,12 гектара; будівництва та обслуговування жилого будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара; індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

– не більше 0,10 гектара; будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Закон передбачає одноразову можливість передачі земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вищезазначених норм за кожним видом використання. Тобто особа може приватизувати шість земельних ділянок різного цільового призначення з наведеного переліку.

Які обмеження діють під час воєнного стану?

З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану.

Відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України у період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, в межах України або окремої її місцевості, у якій введено воєнний стан безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.

Зверніть увагу! Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом" (введений у дію з 1 січня 2002 року).