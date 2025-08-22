Яку площу землі можна приватизувати у 2025 році?
В Україні наразі діє режим воєнного стану, який вводить певні обмеження у приватизації земель, передає 24 Канал. Однак, хоч навіть зараз і є певні винятки, але лише після війни процедура запрацює повноцінно.
Стаття 121 Земельного кодексу дає право громадянам безоплатно отримати землю для:
- ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
- ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
- ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
- будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
- індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;
- будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.
Закон передбачає одноразову можливість передачі земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вищезазначених норм за кожним видом використання. Тобто особа може приватизувати шість земельних ділянок різного цільового призначення з наведеного переліку.
Які обмеження діють під час воєнного стану?
З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану.
Відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України у період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, в межах України або окремої її місцевості, у якій введено воєнний стан безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.
Зверніть увагу! Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом" (введений у дію з 1 січня 2002 року).