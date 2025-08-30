Укр Рус
Які землі не можна приватизувати у 2025 році в Україні
30 серпня, 16:00
3

Які землі не можна приватизувати у 2025 році в Україні

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Приватизація заборонена для земель загального користування, під транспортними об'єктами, під природоохоронними об'єктами, лісогосподарського та водного фонду, атомної енергетики, оборони, та зон, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  • Винятки для безоплатної передачі: власникам нерухомості на цих землях та громадянам, які отримали ділянки у користування до 1 січня 2002 року.

Українці мають право приватизувати земельну ділянку, що відповідає певним критеріям, визначеним законодавством. Втім є і такі землі, приватизація яких законодавчо заборонена.

Які види землі не можна приватизувати

Юристки юридичної компанії Arzinger Марина Шарапа та Олена Юрець розповіли у коментарі 24 Каналу, що наразі існує доволі багато обмежень щодо приватизації землі.

Згідно з положеннями законодавства до земель комунальної та державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:

  • землі загального користування населених пунктів (вулиці, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища тощо);
  • землі під залізницями, дорогами, повітряного і трубопровідного транспорту;
  • землі під об'єктами природно-заповідного фонду, наприклад, дендрологічні парки та зоологічні парки, створені до прийняття Закону України "Про природно-заповідний фонд", історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність;
  • землі лісогосподарського призначення, крім передачі у власність громадянам та юридичним особам замкнених земельних ділянок загальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств;
  • землі водного фонду, крім передачі у власність громадянам та юридичним особам замкнених природних водойм загальною площею до 3 гектарів;
  • земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • штучно створені земельні ділянки;
  • землі атомної енергетики та космічної системи;
  • землі оборони;
  • земельні ділянки зон відчуження та безумовного відселення, що забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • земельні ділянки, закріплені за державними закладами професійної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, в тому числі галузевих академій наук.

 

Марина Шарапа

Партнерка, співкерівниця практики транспорту та інфраструктури юридичної компанії Arzinger

Поряд з цим звертаємо увагу, що під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача землі державної та комунальної власності у приватну власність.

Однак, як виключення є й такі випадки безоплатної передачі земельних ділянок у приватну власність:

  • власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);
  • громадянам України, яким такі земельні ділянки були передані у користування до 1 січня 2002 року.