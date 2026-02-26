Скільки землі може приватизувати одна людина в Україні
- Громадяни України мають право безоплатно приватизувати до шести земельних ділянок різного цільового призначення у межах встановлених норм.
- Під час воєнного стану заборонено безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну власність, за винятком ділянок з нерухомим майном та переданих до 2002 року.
Кожен громадянин України має право приватизувати земельну ділянку, якою він володіє. Однак зараз діють певні обмеження за площею земельних ділянок.
Яку площу землі можна приватизувати у 2025 році
В Україні наразі діє режим воєнного стану, який вводить певні обмеження у приватизації земель, передає 24 Канал із посиланням на Земельний кодекс України. Однак, хоч навіть зараз і є певні винятки, але лише після війни процедура запрацює повноцінно.
Стаття 121 Земельного кодексу дає право громадянам безоплатно отримати землю для:
- ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
- ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
- ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
- будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
- індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;
- будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.
Закон передбачає одноразову можливість передачі земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вищезазначених норм за кожним видом використання. Тобто особа може приватизувати шість земельних ділянок різного цільового призначення з наведеного переліку.
Які заборони діють під час воєнного стану?
З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану.
Відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України у період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, в межах України або окремої її місцевості, у якій введено воєнний стан безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.
Важливо! Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом" (введений у дію з 1 січня 2002 року).
Чи можна отримати прописку у будинку без згоди його власника?
Прописатися у житлі можна лише за згоди власника, яку можна надати особисто, нотаріально або в електронній формі.
Реєстрація місця проживання можлива через портал Дія або в Центрах надання адміністративних послуг, з обов'язковою наявністю згоди власника та відповідних документів.