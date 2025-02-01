Скільки соток землі можна приватизувати громадянам України
- Громадяни України можуть безоплатно приватизувати землю для різних цілей, таких як фермерське господарство, садівництво, будівництво будинків, дач, гаражів, з певними обмеженнями по площі.
- Під час воєнного стану заборонено безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, за винятком випадків, коли земля вже була передана у користування до 2002 року або на ній розташовані об'єкти нерухомості.
Громадяни України можуть приватизувати земельні ділянки. Втім, наразі законодавство передбачає обмеження за кількістю та площею.
Які обмеження за площею діють
Зараз в Україні діє режим воєнного стану, яким ведені певні обмеження у приватизації земель, передає 24 Канал. Однак, навіть зараз є певні виключення, а після війни процедура запрацює повноцінно.
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Українські громадяни, згідно з статтею 121 Земельного кодексу мають право громадянам безоплатно отримати землю для:
- ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
- ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
- ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
- будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
- індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;
- будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.
Зверніть увагу! Законом передбачена одноразова можливість передачі земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вищезазначених норм за кожним видом використання. Тобто особа може приватизувати шість земельних ділянок різного цільового призначення з наведеного переліку.
Заборони, які накладає воєнний стан
З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану.
Які обмеження діють зараз
Відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України у період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, в межах України або окремої її місцевості, у якій введено воєнний стан безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.
Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом" (введений у дію з 1 січня 2002 року).