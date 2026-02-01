Приватизована земля теж під загрозою: коли держава може забрати ділянку

Більшість людей переконана, що приватизована земля – це їхня приватна власність, якою можна вільно розпоряджатися. Проте в деяких випадках держава має право втрутитися і забрати землю, особливо під час воєнного стану.

Чи може держава забрати вашу приватизовану землю?

Про те, чи може держава забрати приватизовану землю, йдеться у Земельному кодексі України.

За законодавством держава не може відібрати приватизовану землю. Звичайно, якщо лише ситуація не вимагає відповідного, коли є вагомі причини і як результат – судове рішення.

Проте варто акцентувати, що з урахуванням воєнного стану та реформ, деякі випадки є під загрозою, що держава все ж вилучить вашу ділянку. Наприклад, це може статися через невикористання, тоді влада спрямує землю на суспільно важливі потреби.

Важливо! Під час воєнного стану приватизація обмежена. Проте для ділянок, які вже оформили, – діє недоторканність, якщо не порушуються умови використання.

Коли та на які потреби забирають приватизовану землю?

Основна причина, за якою можуть вилучити вашу приватизовану ділянку – суспільна необхідність. Як приклад, ділянка потрібна для проєктів національного значення – будівництво доріг, військових об’єктів. За таких обставин вилучення землі можливе через рішення Кабміну або місцевих органів влади.

Зверніть увагу! Процес супроводжується грошовою компенсацією за ринковою вартістю. Якщо йдеться про житлову ділянку – окремо компенсують витрати на переселення.

Також, якщо власник не погоджується на відповідні умови, справу направлять до суду.

Ще одна причина – нецільове використання землі. Якщо за документами земля призначалася для фермерства, але наразі там пустир – це пряма причина для державної перевірки. Далі, як йдеться у 141 статті Земельного кодексу, може бути примусовий продаж землі через аукціон, якщо ділянку не використовують протягом 3 років.

Бувають ситуації, коли на приватизованих ділянках утворюють незаконні сміттєзвалища, забруднюють землю. Тоді ділянку вилучать без компенсації, але з судовим контролем.

Щодо воєнного стану. Тут під питанням навіть приватизовані ділянки, які не мали чіпати. Виняток стосується ситуацій, коли ділянка потрібна для тимчасового використання в обороні. Наприклад, потрібно розмістити військову техніку.

Зауважте! У такому випадку землю "беруть" на тимчасове користування – власники не втрачають прав на ділянку. А після воєнного стану землю повернуть разом із компенсацією за збитки.

Скільки коштує приватизація землі у 2026 році?

Хоча за статтею 121 Земельного кодексу України кожен має право на безкоштовну приватизацію землі, реальність – інакша. Адже українцям доводиться оплачувати роботи, без яких оформлення буде неможливим.

Як зазначається на ресурсі "Перший бізнесовий", у 2026 році вартість приватизації зросла через оновлення тарифів на технічні та супровідні послуги, необхідні для оформлення документів.

Так, за виготовлення документації із землеустрою треба заплатити від 8 тисяч до 25 тисяч гривень. За геодезичні роботи та встановлення меж доведеться викласти 4 – 12 тисяч гривень. Ну й окремо оплачуємо державну реєстрацію права власності у 350 гривень.

Що ще потрібно знати про приватизацію землі?

Раніше повідомлялося, що під час приватизації варто не пропустити важливі моменти в документах, аби згодом не залишитись без землі. До того ж коли йдеться про приватизацію землі, яку до того тривалий час використовували без відповідних документів, законодавство не завжди буде на боці людей.

Також люди можуть втратити право на безоплатну приватизацію. Зокрема через недотримання умов використання. Можливі варіанти – відмова від місцевих органів влади або протерміноване оформлення документів.